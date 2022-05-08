Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 355. randevu

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tüm Türkiye'nin ekranlara kilitleneceği akşamda 355. derbi heyecanı yaşanacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının sona erdi fakat derbi heyecanı devam ediyor.

36. haftada Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Tüm Türkiye'nin ekranlara kilitleneceği mücadele saat 19.00'da başlayacacak.

355. mücadele

Beşiktaş'ın sahasında oynanacak derbi maçında ezeli rakipler, daha önce 354 kez karşılaştı.

İki ekip arasında mücadele 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlamıştı.

Oynanan maçlarda; Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise berabere bitti.

Rekabette Fenerbahçe'nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.

Lig'de 131 kez karşılaştılar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi.

Karşılaşmalardan; Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet ile ayrıldı. Bu iki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Lig'de 150'şer gol ile eşitlik

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve Beşiktaş'ın 4-3'lük skorla kazandığı mücadele ile eşitlenmişti.

Bir diğer yandan siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi de başarmıştı.

Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona ermişti.

İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.

17 kırmızı ve 154 sarı kart çıktı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu da dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.