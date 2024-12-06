Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hocaların taktikleri

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Süper Lig'de 15. hafta dev bir maça sahne olacak.

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

Ezeli rakiplerin düellosunda hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

DERBİ PLANLARI

Teknik adamlar, taktik idmanlarında futbolcularından ne istediğini anlatırken, hocaların derbi planları da belirli oranda ortaya çıkmaya başladı.

HIZLI HÜCUM VE YAN TOPLARA ÖNEM VERDİ

Kritik derbide Beşiktaş'ın başında olacak olan Serdar Topraktepe, galibiyetin şifresini hızlı hücum ve yan toplar olarak belirledi.

Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın geçiş hücumlarıyla Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmak isteyen Topraktepe, duran toplar için de takımı özel olarak hazırlıyor.

KANATLARI ÖZEL OLARAK HAZIRLADI

Samandıra'daki idmanlarda zaman zaman farklı denemeler yapan Jose Mourinho, son haftalarda kazanan kadroyu mümkün olduğu kadar korumanın hesapları içerisinde.

Portekizli çalıştırıcı, bu maç öncesinde ise kanat oyuncularını özel olarak hazırlayarak Beşiktaş'ın savunma zaafiyetini değerlendirerek 3 puanı almanın peşinde.