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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde şaşırtan ofsayt istatistiği

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde şaşırtan ofsayt istatistiği

    Ligin 8. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 4 kez ofsayta takıldı.
    • 02.10.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 23:08
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    Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

    Dolmabahçe'de oynanan mücadele yüksek tempoda ilerledi. Ancak iki takımda rakip kalede pek de fazla etkili olamadı.

    Beşiktaş 7 kez ofsayta takıldı

    Maçın sonlarına doğru Beşiktaş, iki net fırsat yakalasa da bu pozisyonları gole çeviremedi.

    Derbide Beşiktaş, yaptığı ataklarda birçok kez ofsayta takıldı. Mücadelede siyah-beyazlılar 7, Fenerbahçe ise 4 kez ofsayta takıldı.

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde şaşırtan ofsayt istatistiği #1

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde şaşırtan ofsayt istatistiği #2


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