Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tartışılan anlar: Önce Maximin sonra Djiku

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyona Beşiktaşlılar yoğun itirazlarda bulundu.

Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.

ÖNCE MAXIMIN SONRA DJIKU

Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı.

Bir diğer tartışılan pozisyon ise Djiku ve Emirhan Topçu arasında yaşandı. Djiku'nun müdahalesinde hakem Mehmet Türkmen bir kez daha kart göstermedi.

Beşiktaşlı taraftarlar ise Maximin'in pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)