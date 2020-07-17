Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine doğru

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Kritik maça 2 gün kala Beşiktaş'ta Ruiz krizi yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, alacakları ödenmediği sözleşmesini fesheden İspanyol stoperin yerine kimi oynatacağına karar verdi: Roco.

Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan 47 yaşındaki teknik adamın geri dörtlüyü Gökhan, Vida, Roco ve Caner'den oluşturacak.

Orta sahaya ise cezası biten Atiba ile Elneny'yi koyacak olan Yalçın, cezalı N'Koudou'nun yerine ise sol kanatta Diaby'ye şans verecek.

BURAK BELİRSİZ

Sağ kanatta Lens'i, forvet arkasında Boateng'i oynatacak olan başarılı teknik direktör, forvet hattı için Burak'tan gelecek haberi bekliyor.

Kasımpaşa maçında sakatlanan tecrübeli golcünün derbide oynayıp oynamayacağı pazar günü netlik kazanacak. Eğer Burak sahadaki yerini alamazsa forvette Güven Yalçın oynayacak.

4 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda koronavirüs nedeniyle karantinada olan Umut ve Ljajic dışında, cezalı N'Koudou ve sakat Douglas kritik maçta forma giyemeyecek.

FALETTE'DEN İYİ HABER GELDİ

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise Falette'den iyi haber geldi. Sivasspor maçında sakatlanan ve ilk kontrollerin ardından derbiyi kaçırması beklenen Gineli oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği, büyük ihtimalle kadrodaki yerini alabileceği öğrenildi.

TOLGAY YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ile sezonu kapatan Sadık Çiftpınar derbide görev alamayacak isimler.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Zajc, Ferdi (Rodrigues), Deniz, Vedat Muriç