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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Dolmabahçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

"DERBİYİ KİM KAZANIR?"

Öte yandan Eshspor olarak sokağa çıktık ve taraftarlara "Derbiyi kim kazanır?" sorusunu ilettik. İşte gelen cevaplar...