Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yöneten Atilla Karaoğlan'a kötü haber! Dinlendirilecek MHK, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza verecek.

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Derbiye ise verdiği ve vermediği kararlarla hakem Atilla Karaoğlan damgasını vurmuştu.

Merkez Hakem Kurulu'nun, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin memnun olmadığı Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendireceği öğrenildi.

Bir aydır Türkiye'de değildi

Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.

Fenerbahçe şikayet etmişti

Öte yandan Fenerbahçe, Atilla Karaoğlan'ın yaptığı hataları derlediği bir raporu TFF'ye göndermişti.