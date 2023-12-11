Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yöneten Atilla Karaoğlan'a kötü haber! Dinlendirilecek
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Derbiye ise verdiği ve vermediği kararlarla hakem Atilla Karaoğlan damgasını vurmuştu.

Merkez Hakem Kurulu'nun, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin memnun olmadığı Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendireceği öğrenildi.

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Bir aydır Türkiye'de değildi

Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.

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Fenerbahçe şikayet etmişti

Öte yandan Fenerbahçe, Atilla Karaoğlan'ın yaptığı hataları derlediği bir raporu TFF'ye göndermişti.

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