Haberler



Futbol



Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.