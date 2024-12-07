Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Dolmabahçe'de oynanacak derbi mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko
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