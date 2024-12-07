Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Dolmabahçe'de oynanacak derbi mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko

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Emre Çalışkan
Editor