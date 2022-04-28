Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı açıklandı.

36. haftanın en merak edilen maçı elbette Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oldu.

Derbinin tarihi ve oynanacak saati de belli oldu.

8 Mayıs'ta oynanacak

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.