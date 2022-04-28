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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
- 28.04.2022 - 14:48
- Güncelleme : 28.04.2022 - 15:00
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı açıklandı.
36. haftanın en merak edilen maçı elbette Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oldu.
Derbinin tarihi ve oynanacak saati de belli oldu.
8 Mayıs'ta oynanacak
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.