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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
    • 28.04.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 15:00
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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı açıklandı.

    36. haftanın en merak edilen maçı elbette Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oldu.

    Derbinin tarihi ve oynanacak saati de belli oldu.

    8 Mayıs'ta oynanacak

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu #1


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