Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2023-2024 sezonundaki kadro rotasyonu Yaz transfer döneminin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un güncel kadro rotasyonu belli oldu. İşte 4 büyüklerin kadrosu...

ensonhaber.com Süper Lig'de 26 Haziran tarihinde başlayan 2023-2024 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 15 Eylül itibarıyla resmen sona erdi. Ligin 4 büyük kulübü ise bu dönemde kadrosunu güçlendirdi. Yıldız isimleri renklerine bağlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrolarının son hali belirlenmiş oldu. Yaz döneminde birbirlerine transfer çalımları atan ezeli rakiplerin güncel kadroları şu şekilde; Beşiktaş Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran Savunma: Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Valentin Rosier, Onur Bulut, Tayfur Bingöl Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Gökhan İnler, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Hücum: Ante Rebic, Emrecan Bulut, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Emirhan Delibaş, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy Fenerbahçe Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz Savunma: Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür Orta Saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Lincoln Henrique Hücum: Dusan Tadic, Ryan Kent, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Michy Batshuayi, Joshua King, Edin Dzeko, Umut Nayir Galatasaray Kaleciler: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu Savunma: Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ali Yeşilyurt, Angelino, Kazımcan Karataş, Sacha Boey Orta Saha: Lucas Torreira, Eyüp Aydın, Tanguy Ndombele, Sergio Oliveira, Kerem Demirbay, Hamza Akman, Hakim Ziyech Hücum: Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu Trabzonspor Kaleciler: Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu Savunma: Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Filip Benkovic, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Mehmet Can Aydın Orta Saha: Berat Özdemir, Batista Mendy, Dimitrios Kourbelis, Umut Güneş, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Göktan Gürpüz Hücum: Mahmoud Trezeguet, Mislav Orsic, Nicolas Pepe, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan

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