Beşiktaş - Fenerbahçe maçı FC 24'te simüle edildi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini sevilen futbol oyunu EA FC 24'te yapay zekaya simüle ettirdik. İşte maçın sonucu...

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Nefes kesen karşılaşmada iki takımda da önemli eksikler bulunurken heyecan dolu maç 9 Aralık Cumartesi oynanacak. 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yapay zeka eşit şartlarda simüle etti

Biz de bu özel maçı Ensonhaber Spor Servisi olarak, sevilen futbol oyunu EA FC 24'te (eski adıyla FIFA 24) yapay zekaya simüle ettirdik.

İşte nefes kesen karşılaşmanın EA FC 24'teki sonucu... Sizler de yoruma skor tahminlerinizi yapabilirsiniz.