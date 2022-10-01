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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi kart rekoru

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi kart rekoru

    Ligin 8. haftası oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi oynanan son 26 maçta 17 kırmızı ve 163 sarı kart çıktı.
    • 01.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 11:34
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkat çekiyor.

    İki takım arasında oynanan son 26 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 163 sarı kart gösterdi.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi kart rekoru #1

    Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 79 sarı kart

    Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 26 derbide 85 kez kart aldı. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 79 da sarı kart gördü.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi kart rekoru #2

    Beşiktaş daha agresif

    Rekabetteki son 26 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 84 sarı olmak üzere toplam 95 kart aldı.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi kart rekoru #3

    Son 4 derbide 1 kırmızı, 32 sarı

    İki takım arasında yapılan son 4 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 32 sarı kart gösterildi. Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

    Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

    Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçtiğimiz sezon rövanş maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi kart rekoru #4


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