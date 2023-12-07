Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek isimler belli oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ligin zirvesini derinden etkileyen mücadele öncesi taraftarlar iki takımın da oyuncularının son durumunu merak ediyor.

Siyah-beyazlılar bir açıklama yayınlayarak en az 4 oyuncunun kadroda olmayacağını belirtirken Colley'in ise durumunun maç günü belli olacağını duyurdu.

"Kemik ödemi..."

Siyah beyazlı kulüpten yapılana açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir.

3 oyuncu kesin yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 oyuncunun Fenerbahçe derbisi öncesi son durumu da belli oldu.

Siyah beyazlı takımda Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği açıklandı.

Fenerbahçe'de Djiku döndü

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise sakatlardan güzel haberler gelse de Lincoln ve Luan Peres gibi sakatlığı nedeniyle kadroya kaydedilmeyen oyuncuların dışında 3 isim derbide oynayamayacak.

Orta sahada Zajc ve Crespo'nun yanı sıra devreyi kapatan Becao da dev maçta forma giyemeyecek isimler arasında yer aldı.

Savunmanın bel kemiği Djiku'nun ise takımla birlikte çalıştığı, görev verilmesi halinde forma giyeceği duyuruldu.