Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletleri tükendi

Beşiktaş taraftarı, en ucuzunun 270 TL'den satışa çıkarıldığı derbi biletlerini 9 saniyede tüketti. Kısa sürede biten biletler sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında İnönü Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarların yasak nedeniyle tribünden takip edemeyeceği derbide, deplasman tribünü biletleri de satışa sunuldu.

9 saniyede tükendi

Saat 10.00’da satışa çıkarılan biletler anında tükendi. Bilet satışı yapılan siteye akın eden Beşiktaş taraftarları, 9 saniye içerisinde satışa sunulan tüm biletleri aldı.

Bazı futbolseverler ise bu kadar kısa sürede alınamayacağını söyleyerek, biletlerin önceden rezerve edilip belli kişilere satıldığını iddia etti.

En ucuz bilet 270 liraydı

Pazar günü saat 20.00’de başlayacak maçın bilet fiyatları 270 TL ile 4 bin 580 TL arasında değişiyordu.