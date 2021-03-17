Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakem kadrolarını duyurdu.

DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Buna göre haftanın kritik mücadelesinde; Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek.

YARDIMCILARI

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Suat Arslanboğa da karşılaşmanın 4. hakemi olarak açıklandı.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ