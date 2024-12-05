Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi

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Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 15. hafta 6 Aralık cuma günü oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

Beşikaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftası, 9 Aralık Pazartesi günkü Gaziantep FK-Rizespor maçıyla tamamlanacak.

MOURINHO ÖVMÜŞTÜ

Derbiye atanan Mehmet Türkmen daha önce Jose Mourinho'dan övgü almıştı. Portekizli hoca, "Hakem 30 yaşında, çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim." demişti.

Genç hakem de dünyaca ünlü hocaya, "Jose Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. Sadece Mourinho'dan değil, Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor. O 90 dakikayı, o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor." diyerek teşekkür etmişti.