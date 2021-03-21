Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

1 maç eksiğine rağmen 63 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi de mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Sarı-lacivertliler ise ezeli rakibini deplasmanda yenerse, ikinci sıradaki Galatasaray ile puanları eşitleyip zirveye bir adım daha yaklaşmış olacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dev mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Osayi, Pelkas, Samatta