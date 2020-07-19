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    Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakbi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 08:51
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    Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.

    Sezonun son derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Boyd, Burak

    Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Ferdi, Ömer Faruk, Deniz, Muriç

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri #1

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