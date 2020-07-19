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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakbi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 08:51
Süper Lig'in 33. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.
Sezonun son derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Boyd, Burak
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Ferdi, Ömer Faruk, Deniz, Muriç