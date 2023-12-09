Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Adana Demir'i mağlup eden ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip, Amartey, Bakhtiyor, Gedson, Hadziahmetovic, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.
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