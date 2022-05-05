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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının taktikleri

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının taktikleri

    Süper Lig'de oynanacak olan dev derbi öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin taktikleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:39
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    Süper Lig'de 36. hafta dev derbiye sahne olacak.

    Lig ikinciliğindeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a konuk olacak.

    Teknik direktörler İsmail Kartal ve Valerien Ismael'in de büyük maç öncesi taktikleri belli oldu.

    Ismael orta alanda baskı kuracak

    Valerien Ismael'in, Fenerbahçe'yi sabırlı bir oyunla devirmeyi planladığı öğrenildi. Rakip orta sahasına baskı yapmayı amaçlayan Fransız teknik adamın, Ghezzal ve Batshuayi ile Fenerbahçe'yi zorlamak istediği belirtildi.

    Sarı-lacivertlilerin topla oynamasına izin vermek istemeyen Ismael, 2. bölgede rakibine baskı kuracak.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının taktikleri #1

    Fenerbahçe'de hedef isabetli paslar

    Fenerbahçe'de ise son zamanların kazanan taktiği bozulmayacak. İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci önderliğinde Beşiktaş'ı yıkmayı planladığı öğrenilirken, isabetli paslarla pres oyunu oynayan siyah-beyazlıların direnci kırılmak isteniyor.

    Santrforda Serdar Dursun'u topla buluşturmak isteyen Kartal, Rossi'ye de hücumda özel görev verecek. Rosier ve Vida'nın yokluğundan yararlanmak isteyen Fenerbahçe'de Arda Güler'in de ilk 11'de başlamak istediği gelen haberler arasında.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının taktikleri #2

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının taktikleri #3


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