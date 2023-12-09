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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya! Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.