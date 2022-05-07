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- Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor
Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor
- 07.05.2022 - 10:36
- Güncelleme : 07.05.2022 - 10:37
Süper Lig'in 36. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; iki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe 6 kırmızı, 76 sarı kart gördü
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 82 kez kartla cezalandırıldı.
Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.
Beşiktaş daha hırçın
Rekabetteki son 25 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı olmak üzere toplam 89 kartla cezalandırıldı.
Son 3 derbide 1 kırmızı, 23 sarı kart
İki takım arasında yapılan son 3 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 23 sarı kart gösterildi.
Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.
Geçen sezon Beşiktaş'ın stadında oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.
Bu sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada da hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu.