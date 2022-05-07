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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takım arasında önceden oynanan maçlar da mercek altına alınıyor. Son 25 müsabakada 17 kırmızı ve 154 sarı kart çıktı.
    • 07.05.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 10:37
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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor

    Süper Lig'in 36. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

    Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; iki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor #1

    Fenerbahçe 6 kırmızı, 76 sarı kart gördü

    Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 82 kez kartla cezalandırıldı.

    Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor #2

    Beşiktaş daha hırçın

    Rekabetteki son 25 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

    Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı olmak üzere toplam 89 kartla cezalandırıldı.

    Son 3 derbide 1 kırmızı, 23 sarı kart

    İki takım arasında yapılan son 3 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 23 sarı kart gösterildi.

    Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

    Geçen sezon Beşiktaş'ın stadında oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

    Bu sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada da hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor #3


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