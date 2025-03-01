Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya gönderildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.
Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ile Rizespor, PFDK'ya sevk edildi.
ERTUĞRUL DOĞAN, PFDK'LIK OLDU
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle disipline gönderildi.
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