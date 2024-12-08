Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 2 maç sonra galip geldi

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında mücadele ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 2 maç sonra rakibine karşı galip gelmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon oynanan 2 derbiyi sarı-lacivertliler, 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kazanmıştı.

SON MAÇLARDA BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK KAZANDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 mücadeleye bakıldığında da siyah-beyazlılar, galibiyet sayısında öne geçti.

Geride kalan 10 maçta her iki takımın da 3’er galibiyeti bulunuyordu. Beşiktaş, bu akşam kazanarak bu sayıyı 4’e çıkardı.