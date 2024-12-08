Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 2 maç sonra galip geldi

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında mücadele ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 2 maç sonra rakibine karşı galip gelmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon oynanan 2 derbiyi sarı-lacivertliler, 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kazanmıştı.
SON MAÇLARDA BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK KAZANDI
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 mücadeleye bakıldığında da siyah-beyazlılar, galibiyet sayısında öne geçti.
Geride kalan 10 maçta her iki takımın da 3’er galibiyeti bulunuyordu. Beşiktaş, bu akşam kazanarak bu sayıyı 4’e çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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