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    Beşiktaş, Fenerbahçe'yle berabere kaldı

    Beşiktaş, Fenerbahçe'yle berabere kaldı

    Beşiktaş, derbi mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
    • 02.10.2022 - 22:02
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 22:13
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Dolmabahçe'de oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

    İlk yarıda iki takımda kontrollü oynadı

    Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyonlara girsede golü bulamadı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

    Beşiktaş, Fenerbahçe yle berabere kaldı #1

    İki takımda maçtan 1'er puanla ayrıldı

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca iki takım da sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

    Beşiktaş, Fenerbahçe yle berabere kaldı #2

    Beşiktaş 15, Fenerbahçe 14 puana yükseldi

    Alınan bu sonucun ardından Valerien Ismael'in çalıştırdığı Beşiktaş, 15 puana yükseldi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Beşiktaş, Fenerbahçe yle berabere kaldı #3

    Beşiktaş, Fenerbahçe yle berabere kaldı #4

    Beşiktaş, Fenerbahçe yle berabere kaldı #5

    Beşiktaş, Fenerbahçe yle berabere kaldı #6


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