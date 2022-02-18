Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Beşiktaş da talip oldu.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu için bomba bir iddia gündeme geldi.

22 yaşındaki genç yetenek için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve ezeli rakibinden oyuncuyu bedavaya renklerine katmak istediği öğrenildi.

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'de oynarken Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı ancak sarı-lacivertli ekibe kaptırdığı Ferdi Kadıoğlu yeniden Kartal'ın gündemine geldi.

TOPU MENAJERİNE ATTI

Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan genç yıldız için Beşiktaş girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Ferdi Kadıoğlu, yeni sözleşme görüşmeleri hakkında, "Fenerbahçe ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNA KADAR BURAYA ODAKLANDIM"

Ferdi, Türkiye'de başka takımda oynayıp oynayacağının sorulması üzerine ise net bir cevap vermeyip açık kapı bırakarak, "O konuda top menajerimde. Ben sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım." dedi.

Bu açıklama Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırırken, siyah beyazlı takım için iddiaları kuvvetlendirmiş oldu.

7 FARKLI BÖLGEDE OYNADI

1999 doğumlu oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performans sergilerken, sarı lacivertlilerde toplamda 90 maçta 9 gol 11 asistle oynadı. Ferdi, Kanarya'da sol bek, sağ bek, on numara, sağ kanat ve sol kanat dahil toplamda 7 farklı bölgede forma giyerek yeteneklerini ispat etti.