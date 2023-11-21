Beşiktaş fitili ateşledi: Rıza Çalımbay istedi, yönetim "Tamam" dedi! Kartal transferde yüksekten uçacak! Burak Yılmaz'dan sonra görevi devralan Rıza Çalımbay, transfer için çalışmalara başladı. Çalımbay, belirlediği bir ismi ise yönetime sundu.

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Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nden de elenmeyi garantiledi.

Bu kötü gidişata Burak Yılmaz'ın ayrılışından sonra son vermek isteyen Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile anlaştı.

şenol Güneş ve Burak Yılmaz'la başlayan dönem Rıza Çalımbay ile sona ererken Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Yeniden Süper Lig'e tutunmak isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde akıllı hamleler yapmanın peşinde.

Siyah-Beyazlı takım teknik direktörü Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'da iki oyuncu bulduklarını ve bakacaklarını söylemişti.

Rota oluşturuldu...

Söz konusu isimlerin arasında Ludogorets forması giyen sağ kanat oyuncusu Bernard Tekpetey olduğu iddia edildi. Bu sezon Bulgar temsilcisi ile 25 maça çıkan Ganalı forvet 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkisinde de oynayabiliyor.

Öte yandan Çalımbay'ın sözünü ettiği futbolcuların CSKA Sofya'nın Norveçli sol kanat oyuncusu Tobias Heintz ve Botev Plovdiv'in Fransız forveti Antoine Baroan olduğu da iddia edilmişti.