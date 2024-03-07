Beşiktaş formasına benzetmeye çalıştığı tişörtüyle fotoğrafı çekilen Muhammed Emir'e sürpriz Daha önce Beşiktaş formasına benzetmeye çalıştığı tişörtüyle viral olan genç taraftar Muhammed Emir'e siyah-beyazlı takımın forması hediye edildi.

DHA

Düzce’nin Boğaziçi beldesine bağlı Şekerpınar Mahallesi’nde oturan Muhammed Emir Sönmez, kendi el yazısı ile üzerine siyah-beyazlı futbolcu Aboubakar’ın adını yazarak taraftarı olduğu Beşiktaş’ın formasına benzetmeye çalıştığı tişörtüyle geçen hafta cuma namazına gitti. Camideki vatandaşlardan biri namaz kılan çocuğun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafı gören Düzce’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Beşiktaş taraftarı Ali Özmen, çocuğun da Düzce’de yaşadığını öğrendi.

Özmen, Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve iş insanlarından topladığı Beşiktaş’ın forma, şort, atkı ve bazı diğer ürünlerini evine giderek çocuğa hediye ederek sürpriz yaptı. Muhammed Emir Sönmez, sürpriz karşısında sevinçten ağladı.

"En büyük hayalim Beşiktaşlı futbolcularla görüşmek"

Muhammed Emir Sönmez ise sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Aboubakar yetenekli, iyi futbolcu. Beşikten, mezara Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçlarını tekrar tekrar izliyorum. Bir izlediğim maçı bir kez daha izlemek çok hoşuma gidiyor. Yenilsek de yensek de izlemek hoşuma gidiyor. Hediyeleri görünce çok heyecanlandım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. En büyük hayalim Abuobakar ve Beşiktaşlı futbolcular ile görüşmek.” diye konuştu.

"Evdeki tek Beşiktaşlı Muhammed"

Anne Kıymet Sönmez, 4 çocuğu olduğu ve evde sadece Muhammed Emir’in Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek “4 çocuk annesiyim. En fanatik Muhammed Emir. Diğerleri pek ilgilenmiyorlar. Ben de futbolu seviyorum. Evde sadece Muhammed Emir Beşiktaş’ı tutuyor. Ben Galatasaray’ı tutuyorum. Hergün sosyal medyadan maçları tekrar tekrar izliyor. Ben de futbolcuların adını öğrendim. Ama dersleri de çok iyi." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)