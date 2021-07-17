Beşiktaş Futbol A.Ş'nin genel müdürü Ceyhun Kazancı oldu

Beşiktaş Futbol A.Ş'nin genel müdürü Ceyhun Kazancı oldu

Beşiktaş Futbol AŞ'nin yeni genel müdürü Ceyhun Kazancı olduğunu duyurdu.

Beşiktaş, Futbol AŞ'nin genel müdürlük görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ DUYURDU

Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Sn. Ceyhun Kazancı getirilmiştir.

Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacaktır."