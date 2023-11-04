Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya'ya geldi Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkuyla karşıladı.

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İHA

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve futbolcular, taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde takım otobüsüne bindi.

Taraftarlar, çiçek verdi

Taraftarlar burada Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'a çiçek takdim etti. Siyah-beyazlı kafile daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Antalyaspor - Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)