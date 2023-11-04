İHA
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve futbolcular, taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde takım otobüsüne bindi.
Taraftarlar, çiçek verdi
Taraftarlar burada Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'a çiçek takdim etti. Siyah-beyazlı kafile daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Antalyaspor - Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecekHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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