Beşiktaş-Galatasaray - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

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35' Savunmanın hatasında topla buluşan Larin karşı karşıya auta attı.

33' Arda'nın ortasında topa gelişine vuran Marcao'nun şutunu Atiba son anda çizgiden çıkardı.

24' Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

19' Beşiktaş'ın Ghezzal'la sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan boşa çıktı, Aboubakar'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

13' Arda'yla girdiği mücadelenin ardından sakatlık geçiren Josef tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

10' Galatasaray bu kez çok adamla atağa çıktı. Sol kanattan Saracchi'nin ortasında ceza alanındaki Diagne ve Oğulcan'ı aşan top ters taraftan taca çıktı.

7' Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal, topu bir sağa bir sola çekti ve vuruş açısı bulduğu anda şutunu çekti. Saracchi'nin bacak arasından geçen top direğin yanından auta çıktı.

2' İlk bölümde her iki takım da temkinli bir şekilde oynuyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, haftanın en önemli maçında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı ağırlıyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor..

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Etebo, Oğulcan, Diagne