Beşiktaş - Galatasaray - CANLI SKOR

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46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Galatasaray
45' Galatasaray'da Rashica, Redmond'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
43' Sağ kanatta topla buluşan Rosier'in arka direkteki Cenk'e ortası doğrudan auta gitti.
41' Salih Uçan ceza alanındaki Vincent Aboubakar'a uzun bir pas gönderdi. Torreira kafayla topu kalecisi Muslera'ya aktardı.
35' Arthur Masuaku'nun kullandığı kornerde boş kalan Saiss, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
35’ Gol… Beşiktaş 1-1 Galatasaray (Saiss)
23' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda Saiss kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
20' Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın yerden ortasında topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve derbide takımını öne geçirdi.
20’ Gol… Beşiktaş 0-1 Galatasaray (Icardi)
16' Sağ kanatta topla buluşan Mertens, ceza alanındaki Icardi'yi görmek istedi. Top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.
14' Mertens'in arka direğe ortasında Rashica vurdu, top Gedson'a çarpıp kornere gitti.
11' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Rashica'nın ortasında Icardi'den önce savunma araya girdi.
9' Sol kanatta Oliveira'dan topu kapan Salih Uçan, sağ kanattaki Rosier'i görmek istedi, Mertens araya girdi.
5' Adekugbe sol kanattan hücuma kalkmak istedi ancak Rosier vücudunu araya koyarak topun auta çıkmasını sağladı.
2' Maçın hemen başında Nelsson ile hava topu mücadelesine giren Vincent Aboubakar sakatlık yaşadı ancak oyuna devam edebiliyor.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 32. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşıyor. Dolmabahçe'de oynanan mücadele 19.00'da başladı. Derbi maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Coley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi