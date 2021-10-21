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- Beşiktaş-Galatasaray derbisi Fırat Aydınus'un
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Fırat Aydınus'un
Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 11:33
- Güncelleme : 21.10.2021 - 12:40
Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ise Halil Umut Meler görev yapacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle:
- Yeni Malatya-Altay: Yasin Kol
- Ç. Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
- Gaziantep FK-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Konyaspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
- Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
- Karagümrük-Hatayspor: Halis Özkahya
- Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
- Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek