Beşiktaş-Galatasaray derbisi Fırat Aydınus'un

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ise Halil Umut Meler görev yapacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle: