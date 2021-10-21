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    Beşiktaş-Galatasaray derbisi Fırat Aydınus'un

    Beşiktaş-Galatasaray derbisi Fırat Aydınus'un

    Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 12:40
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    Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü 20.00'de karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

    Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ise Halil Umut Meler görev yapacak.

    Beşiktaş-Galatasaray derbisi Fırat Aydınus un #1

    HAFTANIN HAKEMLERİ

    Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle:

    • Yeni Malatya-Altay: Yasin Kol
    • Ç. Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
    • Gaziantep FK-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
    • Konyaspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
    • Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
    • Karagümrük-Hatayspor: Halis Özkahya
    • Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
    • Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

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