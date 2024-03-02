Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi teknik adamlar taktiklerini hazırladı Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın hocası da derbi taktiklerini hazırladı ve oyuncularını motive etti.

ensonhaber.com

Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Liderliği bırakmak istemeyen Galatasaray, Beşiktaş karşısında 3 puanı alıp hatasız yoluna devam etmek istiyor.

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş ise bu maçla moral bulup çıkış yapmanın peşinde.

İki takımın hocası da taktiklerini hazırladı ve ekibiyle derbiye yoğunlaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, futbolcularıyla dün bir toplantı yaparak, Galatasaray derbisinde nasıl bir futbol istediğini anlattı.

"İnanç, sabır ve disiplin"

Rakiplerinin önceki gün Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının kendilerini yanıltmaması gerektiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, ''Galatasaray'ın formda olduğu zaman neler yapabileceğini daha önce gördük. Önde pres yapan, kaptırdığı topları çok kısa sürede kazanan ve hızlı oynayan bir takım. Bu maçın anahtar kelimeleri inanç, sabır ve disiplin. Böyle bir rakip karşısında öncelikle disiplinli oynamak zorundayız. Skor ne olursa olsun oyun anlayışımızdan vazgeçmeden inançla ve sabırla mücadele etmeliyiz'' diye konuştu.

Daha önceki açıklamalarında dile getirdiği gibi Galatasaray'a özel tedbir almayacağını yineleyen Santos, ''Oyunu kendi sahamızda kabullenip hata yapmalarını beklemeyeceğiz. Biz büyük takımız ve kendi oyunumuzu oynayacağız'' dedi.

"Son başarısızlığımızı telafi edelim"

Takımıyla yaptığı kısa toplantıda, üst üste yaşadığı hayal kırıklığını anlatan 50 yaşındaki çalıştırıcı, takımının baskılı oyunundan asla vazgeçmeyecek.

Oyuncuları morallendiren Buruk, "Çok yoğun bir fikstürden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Bu süreçte tüm arkadaşlarımıza forma vermeye çalıştım. Özellikle de daha az süre alanların kupada kendilerini göstermelerini istemiştim. Size verilen şansları daha iyi kullanmanızı beklerdim. Ama hâlâ önümüzde bir fırsat var. Kazanılacak bir Süper Kupa ile lig şampiyonluğu var. Bu açıdan Beşiktaş deplasmanı bizim için çok önemli. Rakibimiz de kazanarak gidiyor. Hep beraber Beşiktaş deplasmanında son başarısızlığımızı telafi edelim ve liderlikteki yerimizi koruyalım." dedi.