Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da planı hazır

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Süper Lig'de 29. haftanın en önemli maçı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.

Cumartesi oynanacak derbi öncesi iki takım hocası hem taktiksel hem de oyuncuları hazırlama anlamında son hazırlıklarını yapıyor.

Milli aranın ardından ilk sınavını Beşiktaş’a karşı verecek olan lider Galatasaray’da tek hedef ise galibiyet.

OKAN HOCA'NIN DERBİ PLANI HAZIR

Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için özel bir strateji hazırladı.

Tek hedefin galibiyet olduğu planda Fenerbahçe ile puan farkını açmak veya korumak için sahaya galibiyet stratejisi ile çıkılacak.

Duran toplarda etkili olmak, sağlam bir savunma kurmak ve stoperlere önde baskı yaptırmak gibi taktik unsurları planlayan Buruk, derbiyi kazanmak için oyuncularına özel talimatlar veriyor.

DURAN TOPLAR VE ÖNDE BASKI...

Okan Buruk, Beşiktaş'ın hücum gücünü etkisiz hale getirmek için stoperlerini rakip ceza sahasına yakın bölgede daha agresif bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

Ayrıca Galatasaray, duran toplarda daha etkili olmak için özel çalışmalar yapıyor ve savunmada disiplinli bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

Öte yandan oyuncularıyla yaptığı toplantıda, derbide rakipten daha fazla koşmaları gerektiğini anlatan Okan Buruk, "Topa sahip olan maçı alır. Bu yüzden her bölgede rakibe baskı uygulamamız lazım. Özellikle orta sahada rakibin forvetle arasındaki bağlantıyı engellemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"DERBİLERİN HAVASI HER ZAMAN FARKLI OLUR"

Deneyimli hoca ayrıca, eksik rakiplerine karşı son iki maçını kaybeden Beşiktaş'ın hafife alınmamasını gerektiğini söyleyerek, "Daha 9 maçımız var. Bu 27 puan demek! Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağız, derbilerin havası her zaman farklı olur. Hedefe ulaştığımız algısı sizi rahatlatmasın, yanıltmasın! Rakibimizin ligdeki durumu sizi rehavete kaptırmasın. Son dakikaya kadar mücadele edin ve kalitenizi herkese gösterin. Size güveniyorum." sözlerini sarf etti.

ŞOK PRESLER, HIZLI HÜCUMLAR VE GEÇİŞ OYUNLARI

Diğer yandan siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ezeli rakip karşısında sahaya koyacağı özel planı belirledi.

Norveçli çalıştırıcının özellikle anlık şok presler, hızlı hücumlar ve geçiş oyunlarına dayalı bir taktikle sahaya çıkması bekleniyor.

Bu sistemin en önemli referansı ise Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı Athletic Bilbao karşılaşması…

Beşiktaş, Solskjaer’in yönetiminde bu sezon önde baskı yaparak rakibi hataya zorlayan bir oyun anlayışı benimsedi.

RAKİP OYUN KURARKEN ANİ BASKI

Siyah-beyazlı ekip, topu kaybettikten sonra özellikle rakibin oyun kurma aşamasında ani baskılarla topu geri kazanmayı hedefliyor.

Bu noktada en kritik rol, orta sahada dinamik oyunculara ve hücum presi yapabilen forvetlere düşüyor.

Beşiktaş, savunmayı önde kurup rakibi hataya zorlayarak geçiş hücumlarına hız kazandırmayı amaçlıyor.

Solskjaer’in en çok önem verdiği noktalardan biri de hücumda hız ve bitiricilik olacak. Özellikle Athletic Bilbao karşısında uygulanan ve başarı sağlanan modelin, derbide de sahada olması bekleniyor.

'TOPLARI RAKİP CEZA SAHASINA HIZLI TAŞIYIN'

Beşiktaş, İspanyol ekibi karşısında kazandığı topları hızla rakip ceza sahasına taşıyarak sonuca gitmeyi başarmıştı.

Galatasaray’ın oturmuş pas oyununa karşı benzer bir stratejiyle cevap vermesi beklenen siyah beyazlılar, rakibin topa sahip olmasına izin verse de, kritik anlarda sert ve ani baskılar yaparak hızlı hücum fırsatları yaratmayı planlıyor.

Beşiktaş’ın derbideki en büyük silahlarından biri de geçiş oyunları olacak. Ole Gunnar Solskjaer, özellikle rakibin hücuma çıkarken yakalanabileceği anları değerlendirmek istiyor.

KANATLARA VE MERKEZE BÜYÜK İŞ DÜŞECEK

Bu nedenle kanat oyuncularının hızına ve merkezde topu hızlı yönlendirebilecek isimlere büyük iş düşecek.

Siyah beyazlılar rakip savunmanın dengesiz yakalandığı anlarda hızla sonuç odaklı hücumlarla gol fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Galatasaray karşısında fiziksel mücadele gücü yüksek, agresif bir oyunla sahada olacak.

Solskjaer’in planı, yüksek tempolu bir oyun ve rakibi boğan bir baskıyla derbiden zaferle ayrılmak.