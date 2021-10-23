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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kadro hazırlığı
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 09:44
- Güncelleme : 23.10.2021 - 10:18
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Pazartesi günü oynanacak maç, saat 20:00'da başlayacak. Mücadeleyi ise hakem Fırat Aydınus yönetecek.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ KAZANIP YÜKSELİŞE GEÇMEK
Maç öncesinde iki takımda son hazırlıklarını yapıyor. Avrupa'dan eli boş dönen beşiktaş, kötü gidişe Galatasaray maçıyla dur demek istiyor.
Sarı-kırmızılıları mağlup edip yükselişe geçmek isteyen son şampiyon, evinde baskılı oyununu oynamayı planlıyor.
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'iyse şöyle: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi
GALATASARAY ÜST SIRALARI İSTİYOR
Avrupa'dan 3 puanla dönen Galatasaray, Beşiktaş derbisine oldukça moralli çıkacak.
Ligde 17 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçını kazanıp üst sıralara yerleşme hedefinde.
Beşiktaş karşısında maçı kendi sahasında kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılılar, baskılı oyunuyla cevap verecek.
Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'iyse böyle: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mohammed