Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
585.339
-3.53%
BTXN Coin
21.21
-1.34%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kadro hazırlığı

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kadro hazırlığı

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki hoca da kadrolarını belirlemiş durumda.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Pazartesi günü oynanacak maç, saat 20:00'da başlayacak. Mücadeleyi ise hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ KAZANIP YÜKSELİŞE GEÇMEK

    Maç öncesinde iki takımda son hazırlıklarını yapıyor. Avrupa'dan eli boş dönen beşiktaş, kötü gidişe Galatasaray maçıyla dur demek istiyor.

    Sarı-kırmızılıları mağlup edip yükselişe geçmek isteyen son şampiyon, evinde baskılı oyununu oynamayı planlıyor.

    Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'iyse şöyle: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kadro hazırlığı #1

    GALATASARAY ÜST SIRALARI İSTİYOR

    Avrupa'dan 3 puanla dönen Galatasaray, Beşiktaş derbisine oldukça moralli çıkacak.

    Ligde 17 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçını kazanıp üst sıralara yerleşme hedefinde.

    Beşiktaş karşısında maçı kendi sahasında kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılılar, baskılı oyunuyla cevap verecek.

    Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'iyse böyle: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mohammed

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kadro hazırlığı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir