Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırılma anları

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçta kalecilerin performansları önemli rol oynadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah beyazlık ekip Larin'in iki golüyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların tek golünü 35. dakikada Cicaldau attı.

Maça en çok etki eden isimler ise iki takımın kalecileriydi. Galatasaray'da Muslera çıktığı topu alamayınca Larin topu ağlara göndermişti. Muslera'nın bu hatası maçın kırılma anlarından biriydi.

ERSİN MAÇI KURTARDI

Kırılma anlarından bir diğeriyse, penaltı pozisyonu. Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı kullanan Mostafa Mohamed, Ersin'i geçemedi ve genç kaleci penaltıyı kurtardı.

Ersin'in bu kurtarışı takımına 3 puanı getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)