Beşiktaş-Galatasaray derbisinde o isimler tribünden takip edilecek

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi Avrupa scoutları, maçta öne çıkan oyuncular için raporlarını oluşturacak.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, derbide özellikle İngiliz ekipleri tarafından yakından izlenecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Son olarak hakkında West Ham United haberleri çıkan milli futbolcu için daha önce de İngiltere'den Nottingham Forest iddiaları gündeme gelmişti.

Premier Lig ekiplerinin Barış Alper Yılmaz için derbide tribünde olması bekleniyor.

Öte yandan, Serie A kulübü Lazio'nun da 24 yaşındaki futbolcu için gözlemcilerini Dolmabahçe'ye göndermesi olası.

SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Özellikle Premier Lig ekipleri Aston Villa, Fulham ve West Ham’ın genç oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

Bu kulüplerin temsilcilerinin, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak kritik derbiyi yerinde izleyerek Kılıçsoy’un performansını değerlendirmesi bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında. Manchester United, Chelsea, Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain’in, Nijeryalı forveti yakından takip ettiği ve scout ekiplerinin Beşiktaş ile oynanacak kritik derbiyi izleyeceği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray’ın en önemli hücum silahlarından biri olan Osimhen, fizik gücü, bitiriciliği ve pres yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin scoutları, derbide yıldız golcünün büyük maçlardaki performansını ve savunmalara karşı nasıl bir oyun sergilediğini analiz edecek.

GEDSON FERNANDES

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, transfer piyasasında ilgi görmeye devam ediyor. Spartak Moskova ve Zenit’in yanı sıra Portekiz Milli Takımı yetkililerinin de yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

Özellikle yaz transfer döneminde hamle yapmayı planlayan Rus kulüplerinin, oyuncunun performansını Galatasaray derbisinde izleyeceği belirtiliyor.

Portekiz Milli Takımı yetkilileri de 25 yaşındaki futbolcunun form durumunu değerlendirmek için derbide tribünde olacak. 2026 Dünya Kupası öncesinde geniş kadro planlamasını sürdüren teknik ekip, Gedson’un performansını yakından gözlemleyecek.

Beşiktaş adına kritik bir mücadeleye çıkacak olan yıldız oyuncu, göstereceği performansla hem takımına katkı sağlamak hem de kendisini izleyen yetkililere güçlü bir mesaj vermek istiyor.

GABRIEL SARA

Oynanacak dev derbide scoutların gözlemlediği bir diğer oyuncu da Gabriel Sara olacak.

Brezilyalı oyuncu, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmekte zorlansa da Brezilya Milli Takımı yetkilileri, Sara'nın potansiyelini geniş kadro için önemli görüyor.

EMİRHAN TOPÇU

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Emirhan Topçu, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde scoutların radarında olacak.

LaLiga ekipleri Las Palmas ve Getafe’nin temsilcileri, Siyah-Beyazlı takıma transfer olmadan önce takip ettikleri Emirhan'ın derbi performansını yakından takip edecek.