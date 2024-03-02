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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde son 10 maçta yalnızca 1 beraberlik çıktı

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde son 10 maçta yalnızca 1 beraberlik çıktı Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i beraberlikle sona erdi. Geride kalan 9 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 5, siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet elde etti.