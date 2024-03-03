Beşiktaş - Galatasaray derbisinde VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak

İHA
Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Bahattin Şimşek olacak.
VAR koltuğunda Koray Gençerler olacak
Derbide VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR'da da Emre Kargın, Aleks Taşcıoğlu ve Alper Çetin görev yapacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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