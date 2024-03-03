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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak Süper Lig'in 28. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.