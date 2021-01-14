Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru

Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılılarda 4 isim, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ise cezalı Welinton dışında eksik yok.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Beşiktaş ile Galatasaray, gözünü pazar günü oynanacak derbiye çevirdi.

Kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren ev sahibi Beşiktaş'ta, cezalı Welinton dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

LJAJİC VE GÖKHAN DA DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları geçen Adem Ljajic ile Gökhan Töre, Rizespor ile oynanan kupa maçının kadrosuna dahil edilmiş ancak süre alamamışlardı. İki ismin, derbiye de yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Konuk ekip Galatasaray'da ise 4 futbolcu, sakatlıkları sebebiyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda ayağı kırıldığı için uzun süredir sahalardan uzak kalan Muslera'nın iyileştiği ancak Uruguaylı kalecinin derbide riske edilmeyeceği ve bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle gözünden ameliyat olan ve sezonu kapatan Omar'ın dışında, uyluk gerilmesi yaşayan Feghouli ile üst adalesinde yırtık tespit edilen Falcao, maçta görev alamayacak.