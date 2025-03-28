Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İDMAN, YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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