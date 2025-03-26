Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
Haber Merkezi

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan, 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günleri oynanacak 29. hafta maçlarıyla yaşanacak.

Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Haftanın önemli müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTEMİŞTİ

Beşiktaş Yönetimi, derbi maçı yabancı bir hakemin yönetmesini talep etmişti.

Siyah-beyazlılar, resmi hesabından yaptığı açıklamalarla TFF'ye bu yönde çağrılarda bulunmuştu.

İLGİLİ HABER Beşiktaş'ın yabancı hakem isteği gerçekleşmedi

29. HAFTANIN HAKEMLERİ

28 Mart Cuma:

16.00 Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor