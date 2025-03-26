Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan, 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günleri oynanacak 29. hafta maçlarıyla yaşanacak.
Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Haftanın önemli müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTEMİŞTİ
Beşiktaş Yönetimi, derbi maçı yabancı bir hakemin yönetmesini talep etmişti.
Siyah-beyazlılar, resmi hesabından yaptığı açıklamalarla TFF'ye bu yönde çağrılarda bulunmuştu.
29. HAFTANIN HAKEMLERİ
28 Mart Cuma:
16.00 Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak
16.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan
20.30 Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
29 Mart Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
16.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler
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