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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 13:02
- Güncelleme : 14.01.2021 - 13:32
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
MHK BU KEZ GENÇ HAKEM ATAMADI
Sezon başından bu yana 3 büyüklerin maçlarına genç hakemleri atayan MHK, bu kez tercihini tecrübeli isimden yana kullandı.
Hatırlanacağı gibi MHK'nın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine atadığı Tugay Kaan Numanoğlu, özellikle sarı-lacivertli camiadan yoğun eleştiri almıştı.
Diğer maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
Başakşehir-Sivasspor: Alper Ulusoy
Gaziantep-Kayserispor: Halil Umut Meler
Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Denizlispor-Hatayspor: Koray Gençerler
Yeni Malatyaspor-Rizespor: Hüseyin Göçek
Kasımpaşa-Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler