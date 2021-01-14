Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

MHK BU KEZ GENÇ HAKEM ATAMADI

Sezon başından bu yana 3 büyüklerin maçlarına genç hakemleri atayan MHK, bu kez tercihini tecrübeli isimden yana kullandı.

Hatırlanacağı gibi MHK'nın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine atadığı Tugay Kaan Numanoğlu, özellikle sarı-lacivertli camiadan yoğun eleştiri almıştı.

Diğer maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

Başakşehir-Sivasspor: Alper Ulusoy

Gaziantep-Kayserispor: Halil Umut Meler

Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Denizlispor-Hatayspor: Koray Gençerler

Yeni Malatyaspor-Rizespor: Hüseyin Göçek

Kasımpaşa-Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler















