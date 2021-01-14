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    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi

    Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 13:32
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    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

    MHK BU KEZ GENÇ HAKEM ATAMADI

    Sezon başından bu yana 3 büyüklerin maçlarına genç hakemleri atayan MHK, bu kez tercihini tecrübeli isimden yana kullandı.

    Hatırlanacağı gibi MHK'nın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine atadığı Tugay Kaan Numanoğlu, özellikle sarı-lacivertli camiadan yoğun eleştiri almıştı.

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi #1

    Diğer maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

    Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
    Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
    Başakşehir-Sivasspor: Alper Ulusoy
    Gaziantep-Kayserispor: Halil Umut Meler
    Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
    Denizlispor-Hatayspor: Koray Gençerler
    Yeni Malatyaspor-Rizespor: Hüseyin Göçek
    Kasımpaşa-Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
    Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler







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