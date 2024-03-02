Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

AA
Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş kampa girdi
Futbolcular, antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale taktik maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarının ardından tesislerde kampa girdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış