Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı
DHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

ANTRENMAN 1 SAAT SÜRDÜ

Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY DEPLASMANINDA

Beşiktaş, Süper Lig’in 10’uncu haftasında, yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray’la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor