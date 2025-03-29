Beşiktaş - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 GALATASARAY
2' Abdülkerim'in uzun pasında top direkt olarak taca çıktı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Dolmabahçe'de oynanan derbi, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit oturuyor.
DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı.
Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.
İLK YARIDAKİ DERBİYİ GALATASARAY KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı.
Ligin 10. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
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