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    Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:31
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    Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi

    Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam, Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Dolmabahçe'deki zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.

    17 puanlı iki takım da kazanarak zirve yarışında kalmak istiyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların yaralarını sarmak isterken, Galatasaray ise galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

    Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi #1

    VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

    AVAR'da Erkan Özdamar ve Ceyhun Sesigüzel ikilisi görev yapacak.

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