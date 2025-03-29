Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşılaşacak.
Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak.
VAR HAKEMİ AÇIKLANDI
Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan derbide VAR hakemi belli oldu.
VAR KOLTUĞUNDA POLONYALI PSKİT OTURACAK
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit oturacak.
AVAR (asistan VAR) hakemliği ise Onur Özütoprak’a verildi.
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